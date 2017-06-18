حرس الحدود يحبط محاولات “٢١شخصا” لتهريب ما يقارب (طن) من الحشيش خلال شهر رمضان

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن / ساهر بن محمد الحربي بأن رجال حرس الحدود بمنطقتي جازان و نجران تمكنوا بتوفيق الله خلال الفترة ٨ – ٢٢ /٩/ ١٤٣٨هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيره من مادة الحشيش المخدر، حيث تم رصد عدة أشخاص قدموا من الأراضي اليمنية محاولين التسلل للمملكة عبرالحدود البرية لمنطقتي (جازان ،نجران ) لتنفيذ نواياهم في تهريب المواد المخدرة والتي تستهدف النيل من أبناء هذا الوطن في شهر رمضان المبارك مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وأسفر عن ذلك القبض على (١٦) ستة عشر شخصاً من الجنسية الأثيوبية و(٥) اشخاص من الجنسية اليمنية .. وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (٩٦٥,٢٠٠) تسعمائة وخمسة وستون كيلوجرام ومئتان جرام من مادة الحشيش المخدر،

كما تم في حينه المباشرة في إستكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الاخرى .

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وأنهم يعملون بعزيمة عالية‏ في كافة الظروف والأحوال لحماية حدود الوطن من كل ما يستهدف أمنه وإستقراره ومقدراته.وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبناءه بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليبه.

والله ولي التوفيق..