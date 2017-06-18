انطلاق موقع تويتر بشكل جديد خلال أيام

كشف موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن اعتزامه الظهور بشكل جديد خلال الأيام القليلة للتخلص من الأشياء المحبطة للمستخدمين المنتظمين أو التي تجعل مستخدمين آخرين بعيدين تماماً عن الموقع.

ونقل موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن جريس كيم، رئيس قسم التصميم وأبحاث المستخدمين في (تويتر)، القول: “إن الكثير من التغييرات المقررة تأتي استجابة لآراء المستخدمين”.

على سبيل المثال، فإن المستخدمين الجدد يواجهون صعوبة في التعامل مع رمز الرد الموجود حاليا، ويعتقدون انه رمز الحذف أو العودة إلى صفحة سابقة حيث يأخذ شكل سهم يتجه إلى الشمال تحت التغريدة.

ويستهدف مطورو موقع (تويتر) تقديم طريقة جديدة لعرض تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للدهشة، وأي شيء آخر على موقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت شركة (تويتر) التي تدير موقع التواصل الاجتماعي أنها “ستعيد تنشيط” منصتها خلال الأيام القليلة القادمة لكي تصبح “أخف وأسرع وأسهل استخداماً” بالنسبة للمستخدمين الحاليين وجذب مستخدمين جدد.

ومن بين الأشياء التي سيتم تغييرها، إضافة قائمة تصفح جانبية وواجهة كتابة جديدة وإضافة المزيد من الأيقونات المرتبطة.

وقال “كيم” في تغريدة “نحن نستمع باهتمام ونحافظ على ما تحبونه.. وبالنسبة للأشياء التي لا تحبونها، سنتبنى طريقة جديدة لعلاجها وجعلها أفضل”.

يأتي إعادة تصميم (تويتر) بعد انتقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لموقع (تويتر) إلى قسم (تويتر فيرس/ قاموس تويتر) في أواخر ديسمبر الماضي لجمع أراء ومقترحات المستخدمين للعام الجديد.