 الأسبرين يعرض كبار السن لخطر الوفاة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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الأسبرين يعرض كبار السن لخطر الوفاة

الأسبرين يعرض كبار السن لخطر الوفاة
المناطق_متابعات

حذرت دراسة من أن تناول الأسبرين بهدف الوقاية من نوبات القلب أو السكتات الدماغية يعرض كبار السن لخطر الوفاة إثر نزيف داخلي بشكل كبير أكثر من أي وقت مضى. وحذر باحثون من مخاطر تناول الأسبرين لمن هم فوق 75 عاما وأشاروا إلى أن هذا الأمر تم التقليل من شأنه بشكل كبير ويؤدي إلى حوالي 3000 وفاة سنويا كان من الممكن الوقاية منها.
وأشارت الدراسة التي أجرتها جامعة أوكسفورد البريطانية إلى أن خطر الإصابة بنزيف داخلي في هذا العمر يعد أعلى بواقع عشرة أضعاف مقارنة بالمرضى الأصغر سنا.
وقال البروفيسور بيتر روثويل الباحث بجامعة أوكسفورد “إن نتائجنا تثير تساؤلات حيال مدى التوازن بين الخطر والفائدة لتناول الأسبرين يوميا على المدى البعيد بين الأشخاص البالغين من العمر 75 عاما أو أكثر

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