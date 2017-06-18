 امير تبوك يطّلع على اخر الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية من مغادرة المعتمرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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امير تبوك يطّلع على اخر الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية من مغادرة المعتمرين

امير تبوك يطّلع على اخر الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية من مغادرة المعتمرين
المناطق_تبوك

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار اليوم في مكتب سموه بالإمارة نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة المكلف احمد بن مبروك الحجيلي الذي اطلع سموه على تقارير الجهات المشاركة بعد انتهاء المرحلة الأولى لخدمة المعتمرين الذين قدموا عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار خلال الأسابيع الماضية من مختلف الدول الإسلامية والعربية لأداء مناسك العمرة والتي شهدت زيادة باكثر من تسعة الألف معتمر مقارنة بالعام الماضي كما أطلع سموه على آخر الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة والتي سيتم تنفيذها عقب عودة المعتمرين  من أداء مناسك العمرة لأوطانهم تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله في الحرص على خدمة ضيوف بيت الله الحرام وقدم سمو أمير المنطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار شكره لجميع العاملين بالمنفذ معربًا عن سعادته بنجاح المرحلة الأولى وما شاهده من المستوى الكبير والمقدم لخدمة ضيوف بيت الله الحرام  وأكد سموه على مواصلة الجهود لتسهيل أمور المعتمرين اثناء مغادرتهم

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