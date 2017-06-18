هيا بنت عبدالعزيز بن عبدالله الفايز إلى رحمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة: هيا بنت عبدالعزيز بن عبدالله الفايز، شقيقة معالي رئيس ديوان المظالم السابق الشيخ حمود بن عبدالعزيز الفايز، ووالدة كل من: محمد بن إبراهيم الفايز، وعبدالله بن إبراهيم الفايز عضو المجلس البلدي بمحافظة المذنب، وأحمد في شركة معادن، وعبدالعزيز.

وصلي على الفقيدة بعد ظهر اليوم الأحد 18 يونيو في جامع الراجحي بالرياض، ثم نقلت إلى منطقة القصيم لتتم الصلاة عليها في مسقط رأسها محافظة المذنب عقب صلاة التراويح اليوم الأحد في جامع ابن رخيص ومن ثم تتم مواراتها الثرى في مقبرة المذنب المجاورة للجامع.

ويتقبل أبناؤها العزاء على الأرقام التالية:

جوال ابنها محمد:

0505415809

وجوال ابنها عبدالله عضو المجلس البلدي بالمذنب:

0505447028

رحمها الله وأسكنها الجنة وأموات المسلمين.

(وإنا لله وإنا إليه راجعون).