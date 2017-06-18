 هيا بنت عبدالعزيز بن عبدالله الفايز إلى رحمة الله | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إحباط 3 محاولات لتهريب هيروين وكوكايين النصر يزاحم الأهلي على «كادش» أغذية هامة لمواجهة الاكتئاب باحثون يستخدمون تقنيات الفيديو كونفرانس في علاج الصداع رئيس وزراء البحرين: خادم الحرمين قائد الأمة الإسلامية والعربية نحو خيرها وصلاحها ووحدتها وأمنها وأمان شعوبها لجنة أصدقاء المرضى وفرّت أجهزة ومستلزمات طبية بأكثر من أربعة ملايين ونصف ريال لـ(7) مستشفيات بالشرقية سياحة وتراث نجران تهييء المواقع الأثرية والتاريخية لإستقبال الزوار في إجازة عيد الفطر المبارك 1438هـ الاتفاق يستعد لـ (جميل) في تركيا بخمس مباريات ودية امير تبوك يطّلع على اخر الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية من مغادرة المعتمرين هيا بنت عبدالعزيز بن عبدالله الفايز إلى رحمة الله أهالي وأمير نجران يخطّون وثيقة ضد قطر: مواقفنا مع دولتنا واجب مقدس القصيم تحتضن “أطول رجل” في المملكة والثاني بالشرق الأوسط

هيا بنت عبدالعزيز بن عبدالله الفايز إلى رحمة الله

المناطق_الجوف

انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة: هيا بنت عبدالعزيز بن عبدالله الفايز، شقيقة معالي رئيس ديوان المظالم السابق الشيخ حمود بن عبدالعزيز الفايز، ووالدة كل من: محمد بن إبراهيم الفايز، وعبدالله بن إبراهيم الفايز عضو المجلس البلدي بمحافظة المذنب، وأحمد في شركة معادن، وعبدالعزيز.
وصلي على الفقيدة بعد ظهر اليوم الأحد 18 يونيو في جامع الراجحي بالرياض، ثم نقلت إلى منطقة القصيم لتتم الصلاة عليها في مسقط رأسها محافظة المذنب عقب صلاة التراويح اليوم الأحد في جامع ابن رخيص ومن ثم تتم مواراتها الثرى في مقبرة المذنب المجاورة للجامع.
ويتقبل أبناؤها العزاء على الأرقام التالية:
جوال ابنها محمد:
0505415809
وجوال ابنها عبدالله عضو المجلس البلدي بالمذنب:
0505447028
رحمها الله وأسكنها الجنة وأموات المسلمين.
(وإنا لله وإنا إليه راجعون).

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>