سياحة وتراث نجران تهييء المواقع الأثرية والتاريخية لإستقبال الزوار في إجازة عيد الفطر المبارك 1438هـ

أنهى فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران تهيئة وتجهيز المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية لاستقبال زوار المنطقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1438هـ

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح أن إدارته عملت على تهيئة المواقع الأثرية والتاريخية والتي من أبرزها موقع الأخدود الأثري وقصر الإمارة التاريخي وبقية المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية الأخرى لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1438هـ مشيرا إلى أنه تم تكليف عدد من الموظفين المؤهلين للعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لاستقبال الزوار وتقديم الشرح والإيضاح عن تلك الأماكن الأثرية والتاريخية ومدى مكانتها وأهميتها من حيث الآثار والتاريخ وحضارة الشعوب حيث سيكون العمل على فترتين صباحية ومسائية حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا والفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السادسة مساء وذلك في موقع الأخدود الأثري والقصر التاريخي بحي أبا السعود وأشار آل مريح إلى أن منطقة نجران تشهد زيارة العديد من الوفود والزوار للأماكن الأثرية والتاريخية في المنطقة وتزداد كثافة الزوار خلال الإجازات والعطل الرسمية بشكل أكبر وقال إن المنطقة تحتضن مواقع تاريخية وأثرية عديدة مما جعلها مقصدا ووجهة سياحية لكثير من الزوار والوفود الرسمية للاطلاع على تاريخ وآثار هذه المنطقة العريقة والتجول على أبرز المواقع الأثرية والتاريخية وأضاف آل مريح إن هذه الجهود تأتي بتوجيه ومتابعة من سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني و سمو أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية وسمو نائبه