الاتفاق يستعد لـ (جميل) في تركيا بخمس مباريات ودية

أعلنت إدارة الاتفاق عن روزنامة استعدادات فريق كرة القدم الأول بالنادي تأهباً لخوضه استحقاقات الموسم المقبل والتي ستبدأ بمشاركته في دوري (جميل) للمحترفين.

وتقرر أن تبدأ التدريبات في الرابع من شوال المقبل 28 يونيو الجاري، وتستمر لمدة 12 يوماً قبل أن يغادر الفريق إلى معسكره في تركيا يوم 10 يوليو المقبل حيث سيستمر المعسكر لمدة 20 يوماً قبل العودة في 30 من الشهر نفسه.

وسيخوض الفريق خلال معسكره التركي خمس مباريات ودية، لم يتحدد أطرافها حتى اللحظة، حيث يجري الترتيب لها بالتنسيق مع مدرب الفريق الصربي ميودراغ يسيتش الذي أنهت إدارة النادي التعاقد معه لقيادة الفريق.

وكان الجهاز الإداري للفريق برئاسة محمد الدوسري قد سلم اللاعبين برنامج العودة للتدريبات، داعياً الجميع للالتزام بالمواعيد من أجل تحقيق انطلاق قوية.