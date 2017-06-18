 رئيس وزراء البحرين: خادم الحرمين قائد الأمة الإسلامية والعربية نحو خيرها وصلاحها ووحدتها وأمنها وأمان شعوبها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إحباط 3 محاولات لتهريب هيروين وكوكايين النصر يزاحم الأهلي على «كادش» أغذية هامة لمواجهة الاكتئاب باحثون يستخدمون تقنيات الفيديو كونفرانس في علاج الصداع رئيس وزراء البحرين: خادم الحرمين قائد الأمة الإسلامية والعربية نحو خيرها وصلاحها ووحدتها وأمنها وأمان شعوبها لجنة أصدقاء المرضى وفرّت أجهزة ومستلزمات طبية بأكثر من أربعة ملايين ونصف ريال لـ(7) مستشفيات بالشرقية سياحة وتراث نجران تهييء المواقع الأثرية والتاريخية لإستقبال الزوار في إجازة عيد الفطر المبارك 1438هـ الاتفاق يستعد لـ (جميل) في تركيا بخمس مباريات ودية امير تبوك يطّلع على اخر الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية من مغادرة المعتمرين هيا بنت عبدالعزيز بن عبدالله الفايز إلى رحمة الله أهالي وأمير نجران يخطّون وثيقة ضد قطر: مواقفنا مع دولتنا واجب مقدس القصيم تحتضن “أطول رجل” في المملكة والثاني بالشرق الأوسط

رئيس وزراء البحرين: خادم الحرمين قائد الأمة الإسلامية والعربية نحو خيرها وصلاحها ووحدتها وأمنها وأمان شعوبها

رئيس وزراء البحرين: خادم الحرمين قائد الأمة الإسلامية والعربية نحو خيرها وصلاحها ووحدتها وأمنها وأمان شعوبها
المناطق_الرياض

أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين، اليوم الأحد، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قائد الأمة الإسلامية والعربية ولا يقودها إلا نحو خيرها وصلاحها ووحدتها وأمنها وأمان شعوبها.
ونفلت وكالة الأنباء البحرينية عن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، قوله خلال لقائه عدداً من المسؤولين ورجال الأعمال والصحافة والفكر البحرينيين في المنامة اليوم، حيث استعرض معهم عدداً من الموضوعات: “إن خادم الحرمين الشريفين يحمل هموم الأمة وهو من كل خير لها قريب وهو الذي بمبادراته سيعزز أمنها واستقرارها وسيقوي وحدتها وترابطها”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>