رئيس وزراء البحرين: خادم الحرمين قائد الأمة الإسلامية والعربية نحو خيرها وصلاحها ووحدتها وأمنها وأمان شعوبها

أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين، اليوم الأحد، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قائد الأمة الإسلامية والعربية ولا يقودها إلا نحو خيرها وصلاحها ووحدتها وأمنها وأمان شعوبها.

ونفلت وكالة الأنباء البحرينية عن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، قوله خلال لقائه عدداً من المسؤولين ورجال الأعمال والصحافة والفكر البحرينيين في المنامة اليوم، حيث استعرض معهم عدداً من الموضوعات: “إن خادم الحرمين الشريفين يحمل هموم الأمة وهو من كل خير لها قريب وهو الذي بمبادراته سيعزز أمنها واستقرارها وسيقوي وحدتها وترابطها”.