 أغذية هامة لمواجهة الاكتئاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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أغذية هامة لمواجهة الاكتئاب

أغذية هامة لمواجهة الاكتئاب
المناطق_الرياض

أثبتت أحدث الدراسات العلمية، التي أشرف عليها عالم النفس في جامعة “باريس” فلوريان فيريره، أن هناك شخصا من بين خمسة أشخاص يعاني من الاكتئاب ولو مرة في حياته وأن أفضل الطرق للتغلب على هذه الحالة النفسية هي الاعتماد على البروتينات الغنية بالحمض الأميني المعروف باسم “الفينيل الأنيني” وحمض “الثيروسين” اللازمين لإفراز الدوبامين ، إلى جانب نبات الجوارانا الغني بمادة الكافيين بمعدل خمسة أضعاف مقارنة بالموجود في القهوة.
ونصحت الدراسة بتناول الموز في الساعة الحادية عشر مساء لإفراز مادة السيروتونين، وهي ناقل عصبي ينشط المخ، لذلك يركز على تناول الشيكولاتة والفاكهة المجففة وعين الجمل واللحوم والبط لرفع مخزون “أوميجا- 3″، إضافة إلى تناول عصير الليمون والعسل الأبيض وملعقة خميرة بيرة وشرب الشاي الأسود والأخضر لتحسين المزاج ورفع الحالة النفسية.

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