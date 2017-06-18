 النصر يزاحم الأهلي على «كادش» | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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النصر يزاحم الأهلي على «كادش»

النصر يزاحم الأهلي على «كادش»
المناطق_الرياض

دخل نادي النصر في مفاوضات جادة مع حسن كادش -لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق- لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقررت إدارة الاتفاق الاستغناء عن كادش لصالح الأهلي، مقابل 15 مليون ريال، بجانب إعارة اللاعبين صالح العمري وسعيد الربيعي، إلا أن تغيير إدارة الأهلي بحلول الأمير فهد بن خالد بديلا لأحمد المرزوقي أخيرا، أوقف إتمام الصفقة.

وأشارت مصادر صحفية إلى أن إدارة الاتفاق تلقت عرضا من إدارة النصر لشراء عقد كادش، خاصة بعد إلغاء مركز التحكيم الرياضي قرار لجنة الانضباط بمنع العالمي من التسجيل فترتين.

ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع الحالي تنافسا حميما بين الأهلي والنصر لحسم انتقال كادش بعد أن أبدى الأهلي نية في الاستغناء عن الظهير الأيسر المصري محمد عبدالشافي.

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