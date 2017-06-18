 إحباط 3 محاولات لتهريب هيروين وكوكايين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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إحباط 3 محاولات لتهريب هيروين وكوكايين

إحباط 3 محاولات لتهريب هيروين وكوكايين
المناطق_جدة

أحبطت جمارك مطار الملك عبدالعزيز بجدة محاولة تهريب كمية من مادتي الهيروين و#الكوكايين المخدرة بلغت (1.720) كيلو و7200 جرام.

وقال مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بندر الرحيلي ، إنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وتم إخضاعه للتفتيش الذاتي وعرضه على جهاز فحص الأحشاء بالأشعة الذي أكد إيجابية النتيجة، حيث عُثر بداخل أحشائه على (60) كبسولة تحتوي جميعها على (679 ) جرام من مادة “الكوكايين”. 
وأضاف الرحيلي: كما أحبط الجمرك محاولة أُخرى لتهريب (779) جرام من الهيروين عُثر عليها داخل (100) كبسولة كانت مُخبأة في أحشاء أحد القادمين، وبنفس الطريقتين السابقتين حاول ثالث تهريب (262) جرام من مادة الكوكايين، إلا أنه تم كشف وإحباط محاولته.

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