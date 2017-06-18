إحباط 3 محاولات لتهريب هيروين وكوكايين

أحبطت جمارك مطار الملك عبدالعزيز بجدة محاولة تهريب كمية من مادتي الهيروين و#الكوكايين المخدرة بلغت (1.720) كيلو و7200 جرام.

وقال مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بندر الرحيلي ، إنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وتم إخضاعه للتفتيش الذاتي وعرضه على جهاز فحص الأحشاء بالأشعة الذي أكد إيجابية النتيجة، حيث عُثر بداخل أحشائه على (60) كبسولة تحتوي جميعها على (679 ) جرام من مادة “الكوكايين”.