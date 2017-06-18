 تخصصي تبوك” يشارك في اليوم العالمي للتبرع بالدم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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تخصصي تبوك” يشارك في اليوم العالمي للتبرع بالدم

تخصصي تبوك” يشارك في اليوم العالمي للتبرع بالدم
المناطق_مني الريس
شارك مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ممثلا بقسم المختبر وبنك الدم في اليوم العالمي للتبرع في الدم الذي يوافق ١٤ يونيو من كل عام  حيث اقيم معرض توعوي بهذه المناسبة بمجمع الحكير مول .
وأوضح رئيس قسم المختبر وبنك الدم في مستشفى الملك فهد التخصصي أخصائي أول / فهد محمد البلوي ان مشاركة صحة تبوك في هذه المناسبة يأتي من منطلق الحرص على رفع مستوى الوعي لدى افراد المجتمع بفوائد التبرع بالدم والإرشادات التي يجب إتباعها قبل وأثناء وبعد عملية التبرع , وأضاف البلوي ان المعرض احتوى على مواد توعوية كما اقيم ركن خاص قدم من خلاله بعض الفحوصات المخبرية كفحص نسبة الهيموجلوبين في الدم للزائرين وفحص زمرة الدم في جزء ” إعرف فصيلتك وقوة دمك” كما أُتيحت للزائرين فرصة التعرف على طريقة وآلية التبرع ومحاكاة عملية التبرع من خلال الاستعانة بدمى محاكاة طبية .
كما تم خلال المعرض ‏تدشين تطبيق ” بدمك تقدر تنقذني” من قبل المهندس عبدالعزيز العوفي، المؤسس للتطبيق والمدير التنفيذي لمركز الخوادم الرقمية لتقنية المعلومات، حيث أن التطبيق يعمل على توفير بيئة تقنية لدعم وتسهيل إحتياج التبرع بالدم والمساهمة في زيادة عدد المتبرعين بدمائهم .

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