دار الرعاية بالرياض تنظم برنامجاً اجتماعياً لـ”73″ مستفيداً من مسنيها

نظمت دار الرعاية الاجتماعية للمسنين التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع مجموعة إنجاز بلا حدود التطوعية برنامجاً اجتماعياً لـ73 مستفيداً من المسنين المشمولين بالرعاية داخل الدار، وذلك بحضور عدد من مدراء الفروع الإيوائية ومنسوبي الوزارة، وتحت إشراف الأخصائيين الاجتماعيين بالدار.

وقد اشتمل البرنامج على العديد من الفقرات المنوعة مثل :المسابقات الثقافية في الحكم والأمثال الشعبية وعرض لبعض الأدوات الشعبية واستخداماتها ذات الارتباط التاريخي الوثيق بتاريخ وتراث المملكة العريق، ومن ثم تناول طعام الإفطار الجماعي المعد خصيصاً لهذه المناسبة.وفي ختام البرنامج تم توزيع العديد من الدروع التذكارية وشهادات الشكر والتقدير على المشاركين في تنظيم وإعداد هذا البرنامج.

يذكر أن هذا التعاون بين دار الرعاية الاجتماعية للمسنين والمجموعات التطوعية يأتي في اطار الشراكات المجتمعية التي تسعى من خلالها الدارالى دمج فئة المسنين في المجتمع وإشراكهم في مختلف البرامج المجتمعية الترفيهية والثقافية والاجتماعية التي تقدم ربطاً وثيقاً بين الماضي العريق والحاضر المتجدد في ذاكرتهم .