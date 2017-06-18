حرائق الغابات تقتل 43 في البرتغال

قال مسؤول في حكومة البرتغال اليوم الأحد إن حريقا بإحدى الغابات يستعر منذ أمس السبت في وسط البلاد أسفر عن مقتل 43 شخصا على الأقل فيما قد يكون أسوأ حريق تشهده غابة واحدة في البرتغال على الإطلاق.

وتمثل الأعداد التي قدمها جورجي جوميز وزير الدولة للشؤون الداخلية زيادة كبيرة عن الرقم الذي أعلنه في وقت متأخر أمس وهو 19 قتيلا.

وقال جوميز حينها إن معظم القتلى كانوا يركبون سيارات وحاصرتهم الحرائق على الطرق.

وبدأت الحرائق أمس في منطقة بيدروجاو جراندي الجبلية على بعد 200 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من لشبونة وسط موجة حرارة شديدة ورياح قوية.