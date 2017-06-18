 إعتقال أربعة أشخاص بينهم أجانب لصلتهم بتنظيم داعش في ماليزيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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إعتقال أربعة أشخاص بينهم أجانب لصلتهم بتنظيم داعش في ماليزيا

إعتقال أربعة أشخاص بينهم أجانب لصلتهم بتنظيم داعش في ماليزيا
المناطق_سعد عسيري

اعتقلت الشرطة الماليزية، أربعة رجال من بينهم ثلاثة إندونيسيين، وذلك للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش.
وقال المفتش العام للشرطة الماليزية خالد أبو بكر، فى تصريح رسمي إنه تم اعتقال 3 أشخاص في منطقة سانداكان، بولاية صباح الماليزية.
وأعرب عن اعتقاده بأنهم ينتمون إلى “داعش”، وأنهم خططوا للمشاركة فى الاشتباكات بمدينة ماراوي بالفلبين.
وقال “أبوبكر”، إن الشرطة اعتقلت مشتبهًا به آخر في منطقة سليم ريفر، من المعتقد أنه خطط لمهاجمة الشرطة.

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