 فلكلور تراثي ورحلات ترفيهية تعليمية .. نظمتها الأندية الموسمية بتعليم الشرقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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فلكلور تراثي ورحلات ترفيهية تعليمية .. نظمتها الأندية الموسمية بتعليم الشرقية

فلكلور تراثي ورحلات ترفيهية تعليمية .. نظمتها الأندية الموسمية بتعليم الشرقية
المناطق_الدمام

أقام نادي الحي بالابتدائية الرابعة بالظهران , رحلة ترفيهية تعليمية لمنسوبات النادي إلى فرع شركة واحة الحيوان بالخبر .

وتعد الزيارات العلمية من أهم الأنشطة  المثرية للخبرات ووسيلة تعليمية ناجحة وفق برامج علمية مدروسة , معززة لمبدأ التعلم الذاتي والتعلم بالملاحظة المباشرة، وإدراك العلاقات بين مكنونات البيئة .

 

وتنمي الرحلات سلوكيات إيجابية فاعلة لدى النشء للانضباط والنظام والاحترام ، و تكوين عادات حميدة للاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية والصبر، فضلاً عن كونها تسهم في تنمية العلاقات الاجتماعية وتساعد على التكيف مع النفس والأصدقاء والمجتمع .

 

ومن جهة أخرى ..  أقام نادي الحي بالابتدائية الثانية بحي البديع  بالدمام نادي بصمة محبة الأمسية الرمضانية  ” رمضان يجمعنا ”

وكانت أولى الفعاليات لمحة دينية ” رمضان والذكر” للتوعية الدينية بفضل العشر الأواخر من رمضان , ثم لوحة تراثية وعرض فلكلوري من التراث الشعبي , وشاركت طالبات النادي بالعروض  الاستعراضية للألعاب والعادات التراثية .

 

وخُتمت الأمسية بمسابقات شيقة وهادفة , وتم التنظيم بإشراف مباشر من  قائدة النادي مشاعل العماري والمشرفات من منسوبات النادي  والمتطوعات .

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