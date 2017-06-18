فلكلور تراثي ورحلات ترفيهية تعليمية .. نظمتها الأندية الموسمية بتعليم الشرقية

أقام نادي الحي بالابتدائية الرابعة بالظهران , رحلة ترفيهية تعليمية لمنسوبات النادي إلى فرع شركة واحة الحيوان بالخبر .

وتعد الزيارات العلمية من أهم الأنشطة المثرية للخبرات ووسيلة تعليمية ناجحة وفق برامج علمية مدروسة , معززة لمبدأ التعلم الذاتي والتعلم بالملاحظة المباشرة، وإدراك العلاقات بين مكنونات البيئة .

وتنمي الرحلات سلوكيات إيجابية فاعلة لدى النشء للانضباط والنظام والاحترام ، و تكوين عادات حميدة للاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية والصبر، فضلاً عن كونها تسهم في تنمية العلاقات الاجتماعية وتساعد على التكيف مع النفس والأصدقاء والمجتمع .

ومن جهة أخرى .. أقام نادي الحي بالابتدائية الثانية بحي البديع بالدمام نادي بصمة محبة الأمسية الرمضانية ” رمضان يجمعنا ”

وكانت أولى الفعاليات لمحة دينية ” رمضان والذكر” للتوعية الدينية بفضل العشر الأواخر من رمضان , ثم لوحة تراثية وعرض فلكلوري من التراث الشعبي , وشاركت طالبات النادي بالعروض الاستعراضية للألعاب والعادات التراثية .

وخُتمت الأمسية بمسابقات شيقة وهادفة , وتم التنظيم بإشراف مباشر من قائدة النادي مشاعل العماري والمشرفات من منسوبات النادي والمتطوعات .