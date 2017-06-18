تعرف على محافظة حقل بالشمال الغربي

محافظة حقل درة الشمال المتربعه على الزاوية الشمالية الغربية للمملكة ، لا يملك من يزورها لأول مرة إلا تكرار الزيارة لها مرات عديدة ، فيها عدد من الشواطئ البكر إضافة إلى مرسى للقوارب الترفيهية وقوارب الصيد جاري العمل على أنشائه ، نذكر عدد من الشواطئ الجميلة التى تشهد كثافة حضور كبيرة من زوار محافظة حقل في الأجازات

– مسبح “أم عنم” يقع أمام مبنى الأمارة الجديد وهو مسبح يحمل أهمية بين شواطئ المحافظة منذ حقبة قديمة من الزمن ، وقد خصص كمسبح أذ يتمركز بالقرب منه وحدة للبحث والأنقاذ لحرس الحدود ، ويصنف حسب هواة السباحة من أنظف المسابح لخلوة من الكائنات البحرية السامة ، كما تتدرج عمق مياهه ما يجعله يناسب جميع الفئات العمرية

-شاطئ الباخرة : يبعد مسافة 60 كلم جنوبي المحافظة وهو شاطئ من لم يزره فقد فاته زيارة أجمل شاطئ من الممكن زيارته من شواطئ الشريط الساحلي ، فلا شيء يضاهي الجلوس على رماله الخشنة نسبيا أو كما يطلق عليها سكان المناطق الشمالية “سليلة” وأمام ناظريك تقبع الباخرة بالقرب من الشاطئ متكئة على جنبها ، كما لم يفت هواة السباحة أستكشاف الباخرة الغارقة واللهو على متنها المتآكل بفعل عوامل الزمن ، أيضا على مسافة ليست ببعيدة هناك “شاطئ السلطانية” يتميز بمياهه الصافية وتدرج أعماقة كما يتميز “شاطئ الشريح” بأرضة المستويه وطبيعته الجميلة التى تتوفر بها الشعب المرجانية

-كورنيش الدرة الشمالي: يقع شمال المحافظة على الطريق المؤدي للمنفذ الحدودي ملائم لهواة ممارسة الرياضة وأستنشاق نسيم البحر اللطيف كما يمكن مشاهدة غروب الشمس مع النظر للجهة المقابلة من الأراضي المصرية التى من الممكن مشاهدتها بالعين المجردة وتتصف مياة البحر على كورنيش الدرة بعمقها مما لا يؤهلها لأن تكون صالحة للسباحة وخاصه المبتدئين

-منتزة النخيل : وهو مكان يحمل رمزية لأهل المحافظة بقدمه يقع في البلدة القديمة على البحر بالقرب من جامع البلد أعادة بلدية المحافظة صيانته والأهتمام به بتغيير تصميمه فيرى المشاهد كثرة أشجار النخيل والتى مضى عليها زمن يتجلى ذلك في أنحناء جذوع بعض أشجارها ، كما أن التنزة في طرقاتة التى تتخلل الأشجار وعلى البحر كفيلة بتعديل المزاج

-منتزة الأمير فهد بن سلطان البحري : يقع أمام مبنى الأمارة القديم “حى السبخة”منتزة جميل يقصدة الزائر والمقيم “سكان المحافظة” مجهز بألعاب للأطفال ودورات مياة ، صمم بتصميم فريد حيث فتحت ممرات من البحر داخل المنتزة أخذت شكل الجداول مما أظفى عليه جمالية خاصة به دون غيرة ، كما أصبح أيقونة لأقامة الأحتفالات الوطنية والصيفية.