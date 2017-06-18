 أهالي بدا يطالبون شركات الإتصالات بزيادة أبراجها وتحسين خدمة الانترنت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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أهالي بدا يطالبون شركات الإتصالات بزيادة أبراجها وتحسين خدمة الانترنت

أهالي بدا يطالبون شركات الإتصالات بزيادة أبراجها وتحسين خدمة الانترنت
المناطق_تهانى الجهنى
أدى ضعف شبكات الإنترنت في قرية بداء التابعة لمحافظة الوجه بمنطقة تبوك لاستعانة أهلها وتواصلهم مع من هم خارج القرية لإنهاء معاملتهم الالكترونية في عدة مواقع هامة احدها موقع وزارة الداخلية ومايقدمه من خدمات الجوازات والأحوال المدنية وغيرها بالإضافة إلى التقديم على الجامعات والوظائف مما يجعلهم يكشفون عن معلوماتهم الشخصية والتي تشكل خطورة على أسرارهم.
وقال المواطن عويض ضويهر: أن الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت للتواصل مع الآخرين ومع الجهات الحكومية ومتابعة المعاملات اليومية أصبحت ضرورة ملحة.
وتابع البرج الوحيد للاتصالات السعودية لايكفي احتياجات السكان وتم قبل سنة عمل عدة ابراج لكنها للآسف خارج النطاق العمراني

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