إنقاذ أكثر من 450 مهاجرا ومقتل 5 آخرين قبالة سواحل إسبانيا خلال الأيام الأخيرة

تمكنت خدمة الإنقاذ البحرية الإسبانية من إنقاذ أكثر من 450 مهاجرا خلال الأيام الأخيرة، حاولوا الوصول بحرا إلى سواحل البلاد.

وأفادت الخدمة بأنه تم منذ يوم الخميس الماضي العثور على 17 قاربا متوجها من سواحل إفريقيا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، وعلى متنها 453 مهاجرا.

وبالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف قارب خشبي صغير على مسافة 70 ميلا من مدينة كارتاخينا، كانت على متنه جثث 5 مهاجرين دلت حالتها على أنهم لقوا مصرعهم منذ عدة أيام.

يذكر أن معظم القوارب جرى اكتشافها في مياه مضيق جبل طارق وبحر البوران (أقصى غرب البحر الأبيض المتوسط).