 إنقاذ أكثر من 450 مهاجرا ومقتل 5 آخرين قبالة سواحل إسبانيا خلال الأيام الأخيرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

لماذا صمت السفير؟! اليمن.. ارتفاع عدد وفيات الكوليرا لـ1054 حالة منذ أبريل شاهد.. ملك الأردن يشارك بإطفاء حريق بالقرب من القصور الملكية البحرين تمهل جنوداً قطريين 48 ساعة لمغادرة المنامة لماذا تحلق الطائرات على ارتفاع 10 كيلومترات تحديدا؟ صعود بورصة السعوية وهبوط معظم بورصات الخليج إنقاذ أكثر من 450 مهاجرا ومقتل 5 آخرين قبالة سواحل إسبانيا خلال الأيام الأخيرة أهالي بدا يطالبون شركات الإتصالات بزيادة أبراجها وتحسين خدمة الانترنت أُم إيطالية تفقد ابنها بعد أن تركته في قطار لكي «تدخن» “الأمن العام” يكشف عن عقوبة المساس بالحياة الخاصة عن طريق الجوال شاهد الباخرتين التي وصلتا ميناء عدن تحمل مولدات الكهرباء 75 ميجا تعرف على محافظة حقل بالشمال الغربي

إنقاذ أكثر من 450 مهاجرا ومقتل 5 آخرين قبالة سواحل إسبانيا خلال الأيام الأخيرة

إنقاذ أكثر من 450 مهاجرا ومقتل 5 آخرين قبالة سواحل إسبانيا خلال الأيام الأخيرة
المناطق - وكالات

تمكنت خدمة الإنقاذ البحرية الإسبانية من إنقاذ أكثر من 450 مهاجرا خلال الأيام الأخيرة، حاولوا الوصول بحرا إلى سواحل البلاد.

وأفادت الخدمة بأنه تم منذ يوم الخميس الماضي العثور على 17 قاربا متوجها من سواحل إفريقيا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، وعلى متنها 453 مهاجرا.

وبالإضافة إلى ذلك، تم اكتشاف قارب خشبي صغير على مسافة 70 ميلا من مدينة كارتاخينا، كانت على متنه جثث 5 مهاجرين دلت حالتها على أنهم لقوا مصرعهم منذ عدة أيام.

يذكر أن معظم القوارب جرى اكتشافها في مياه مضيق جبل طارق وبحر البوران (أقصى غرب البحر الأبيض المتوسط).

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>