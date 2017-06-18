 صعود بورصة السعوية وهبوط معظم بورصات الخليج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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صعود بورصة السعوية وهبوط معظم بورصات الخليج

صعود بورصة السعوية وهبوط معظم بورصات الخليج
المناطق - الرياض

هبطت معظم أسواق الأسهم الخليجية، الأحد، نظرا لضعف أسعار النفط، لكن البورصة السعودية ارتفعت، مع آمال بانضمام المملكة إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، وهو ما سيجذب تدفقات نقدية بمليارات الدولارات إلى البلاد.
ووفقا لـ”رويترز” ستعلن إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق، الثلاثاء، ما إذا كانت ستضيف المملكة إلى قائمة لرفع تصنيف محتمل إلى وضع السوق الناشئة أم لا. وفي حال اتخاذ قرار برفع التصنيف، فإن ذلك لن يحدث قبل منتصف 2019.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.9 في المائة في تعاملات هزيلة. وارتفعت بعض الأسهم التي من المتوقع أن تستهدفها الصناديق الأجنبية التي ستأتي إلى السوق.

كما صعد المؤشر في مصر 0.1 في المائة، وزاد مؤشر الكويت 0.6 في المائة، وارتفع مؤشر سلطنة عمان 0.02 في المائة.

أما في معظم أسواق الأسهم الخليجية الكبيرة الأخرى كانت الأجواء قاتمة، فقد هبط مؤشر سوق دبي 0.4 في المائة، كما انخفض مؤشر أبوظبي 0.02 في المائة، وهبط مؤشر البحرين 0.3 في المائة.

وتراجع مؤشر بورصة قطر، الذي تضرر بفعل العقوبات من دول عربية على الدوحة، 0.8 في المائة.

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