 العبادي يهاجم عصيان الحشد الشعبي الإرهابي لأوامره ويؤكد تلقيهم الأوامر من إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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العبادي يهاجم عصيان الحشد الشعبي الإرهابي لأوامره ويؤكد تلقيهم الأوامر من إيران

العبادي يهاجم عصيان الحشد الشعبي الإرهابي لأوامره ويؤكد تلقيهم الأوامر من إيران
المناطق- الرياض

هاجم رئيس الوزراء العراقي “حيدر العبادي” قادة ميليشيات الحشد الشعبي بسبب عصيانهم الأوامر العسكرية فيما يتعلق بمعركة “تلعفر”، في تصريحات هي الأولى من نوعها.
وقال العبادي  خلال تصريح تلفزيوني إنه أصدر توجيهات وأوامر عسكرية لفصائل الحشد الشعبي الإرهابي بمحاصرة قضاء تلعفر، منذ أربعة أشهر لكن قادة الحشد لم ينفذوا شيئًا من تلك الأوامر لأغراض تتعلق بهم.
وأضاف العبادي: “أعرف لماذا لم تتحرك قيادات الحشد على هذا المحور، وعندما أبلغتهم أنني أعرف السبب التزموا الصمت وذهبوا باتجاه آخر” في إشارة إلى تلقيهم أوامر من إيران لتنفيذ مخططاتها في مناطق غربي الموصل.
وأعلن العبادي أنه قرر عدم السماح لميليشيات الحشد الشعبي دخول قضاء تلعفر بمحافظة نينوى، واقتصار القوات المحررة على الجيش النظامي، بعدما كان من المخطط نشر عناصر من الحشد في تلك المناطق.
ورأى مراقبون عراقيون أن تلك التصريحات تعكس الصراع الخفي بين ميليشيات الحشد الشعبي ورئيس الوزراء حيدر العبادي، مؤكدين في الوقت ذاته أن المرحلة المقبلة ستعني مزيدًا من التصريحات والحرب الكلامية وربما اتخاذ إجراءات بشأن قادة تلك الفصائل.
وكانت ميليشيات الحشد الشعبي سعت خلال الفترة الماضية إلى بسط نفوذها على مناطق غربي الموصل لتأمين طريق يربط إيران بسوريا فيما عُرف إعلاميًا بـ”طريق حرير إيران”.

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