“العمل” تعالج أوضاع عاملين “سعودي أوجيه” بنقلهم لمنشآت أخرى

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل في بيان إلحاقي اليوم الأحد بشأن العاملين في شركة (سعودي أوجيه)، أن الوزارة تعمل حالياً على معالجة أوضاع العاملين في مجال التشغيل والصيانة بالشركة من السعوديين والوافدين من خلال نقلهم للعمل في نفس المشاريع إلى منشآت أخرى.

ولفت المتحدث الرسمي للوزارة إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية لإيجاد فرص عمل مباشرة للسعوديين، ممن تَرَكُوا العمل، وذلك بالاستعانة بصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، بالإضافة إلى تسجيلهم في برنامج “ساند” المخصص للمتعطلين عن العمل لحين توفير فرص عمل مناسبة له.

وفيما يتعلق بحقوق العمالة التي تعمل في الشركة في مجال المقاولات (السعوديين والوافدين)، والذين لم يتسلموا أجورهم منذ عدة أشهر، قال أبا الخيل، إن جميع حقوق العمالة التي تعمل لدى الشركة موثقة لدى الوزارة، وأنها كلفت محامين للترافع عن هؤلاء العمالة لدى الجهات القضائية في المملكة.

وأشار إلى أن العمالة الوافدة التي تعمل في المنشأة، استقدمت للعمل وفق عقود مؤقتة، ومن رغب منهم نقل خدماته إلى منشآت أخرى فإن ذلك متاح، ومن رغب منهم في مغادرة المملكة بعد انتهاء فترة عملهم وعلاقتهم التعاقدية مع المنشأة، فقد تم تسهيل إجراءات المغادرة لهم، مع حفظ حقوقهم الكاملة، وذلك بالتنسيق مع سفارات بلدانهم، كما يمكن للعمالة الوافدة تجديد إقاماتها واستخراج تأشيرات الخروج النهائي مجاناً وعلى حساب الدولة، على أن تتحمل الشركة لاحقاً دفع هذه المبالغ.