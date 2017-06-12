 بالفيديو.. مفتي موريتانيا: السعودية “من الإسلام كالرأس من الجسد” وواجبنا الذود عنها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. مفتي موريتانيا: السعودية “من الإسلام كالرأس من الجسد” وواجبنا الذود عنها

المناطق - الرياض

أكد  مفتي  موريتانيا وإمام أكبر مسجد في البلاد، الشيخ أحمدو ولد المرابط ولد حبيب الرحمن، أن “بلاد الحرمين الشريفين وتطبيق الشريعة الإسلامية، مستهدفة اليوم من قبل الذين لا يؤمنون بالإسلام والمخالفين لأهل السنة”، داعياً إلى “ضرورة الوقوف معها والتضامن معها في وجه  الاستهداف الذي تتعرض له”.

وقال ولد حبيب الرحمن في خطبة أمس الجمعة، إنه “من واجب المسلمين اليوم، الدعاء للسعودية وأخواتها في الخليج للتفاهم والتعاون على البر والتقوى”، مؤكداً أن “المملكة لا تريد  انتهاك سيادة أي دولة ولا أي بلد، ولكنها مستهدفة من أعداء الإسلام”.

ووصف الشيح ولد حبيب الرحمن، الذي يعد من أبرز القيادات الدينية في موريتانيا، المملكة العربية  السعودية بأنها “من الإسلام كالرأس من الجسد”.
وقال مفتي موريتانيا أحمد ولد المرابط في دعائه لـ«بلاد الحرمين»: «اللهم وأنك تعلم أن واجبنا من أهل السنة أن نكون إلى جنب تلك البلاد وتلك الدولة مادامت قائمة بدين الإسلام حاضنة الحرمين الشريفين مهبط الوحي على ما ترك نبيك محمد، اللهم وفقنا لعونهم والذود عنهم».

يذكر أن «الجزيرة» الذراع الإعلامية لـ«قطر» وعدداً من منسوبيها روجوا في وقت سابق عن اندلاع تظاهرات شعبية في نواكشوط مناوئة لقرار دولة موريتانيا القاضي بقطع العلاقات مع قطر تضامناً مع الموقف السعودي، وهو ما وجد دحضاً وتكذيباً على مواقع التواصل.

 

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