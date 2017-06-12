في سابقة هي الأولى..التحالف الدولي يسقط طائرة مقاتلة تابعة لجيش النظام السوري

أصدرت القيادة العامة للجيش التابع لرئيس النظام السوري، بياناً أكد فيه أن قوات التحالف الدولي أسقط طائرة مقاتلة تابعة للأسد في منطقة “الرصافة” بريف “الرقة الجنوبي” أثناء تنفيذها مهمة قتالية ضد المعارضة السورية.

ووفقا لمصادر معارضة سورية فإن التحالف الدولي أسقط طائرة حربية للنظام السوري من طراز “سوخوي 22” في سماء منطقة الرصافة بريف الرقة الغربي.

ويعتبر اسقاط التحالف الدولي للمقاتلة التابعة لجيش نظام الأسد هي الأولى منذ بدء التحالف عملياته في سوريا.