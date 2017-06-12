 الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف مناطق في سوريا بالصواريخ انطلاقا من إيران “فيديو” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف مناطق في سوريا بالصواريخ انطلاقا من إيران “فيديو”

الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف مناطق في سوريا بالصواريخ انطلاقا من إيران “فيديو”
المناطق - إيران

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد، توجيه ضربات بالصواريخ ضد مواقع تابعة لمسلحي المعارضة السورية في دير الزور السورية.
وأشار الحرس الثوري الإيراني في بيان صحافي له نشره على موقعه الرسمي أن الصواريخ “انطلقت من قواعد عسكرية في محافظتي كردستان وكرمنشاه غرب إيران”.
وأضاف إن “الضربات الصاروخية استهدفت قواعد يتواجد فيها إرهابيون مع مجموعة من قادتهم في مدينة دير الزور السورية”وفقا لبيانه.
ولم يشر الحرس الثوري في بيانه نوع الصواريخ التي أطلقت على دير الزور السورية، إلا انه أكد أنها أصابت أهدافها المحددة بدقة.

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