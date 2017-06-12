 طلائع القوات التركية تصل إلى الدوحة.. وتبدأ تدريباتها مع الجيش القطري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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طلائع القوات التركية تصل إلى الدوحة.. وتبدأ تدريباتها مع الجيش القطري

طلائع القوات التركية تصل إلى الدوحة.. وتبدأ تدريباتها مع الجيش القطري
المناطق - الرياض

وصلت اليوم الأحد، أولى طلائع القوات التركية إلى الدوحة، للمشاركة في تمارين مشتركة ضمن الاتفاقيات المتبادلة بين قطر وتركيا.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية في بيان صحفي إن تلك “القوات بدأت أولى تدريباتها العسكرية في معسكر كتيبة “طارق بن زياد” الآلية في الدوحة،” وأشارت إلى أن تلك التمارين المشتركة تستهدف “رفع الكفاءة القتالية للقوتين القطرية والتركية في وضع خطط العمليات المشتركة لمحاربة التطرف والإرهاب وعمليات حفظ السلام قبل وبعد العمليات العسكرية وفي تنفيذ العمليات المشتركة والمدمجة الواسعة”.
وذكرت الوكالة القطرية أن تلك التمارين “المخطط لها منذ فترة” تأتي ضمن اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين الدوحة وأنقرة والتي تهدف إلى رفع القدرات الدفاعية لدى الجانبين من خلال التمارين المشتركة ودعم جهود مكافحة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إقرار البرلمان التركي إرسال قوات تركية إلى قطر، وتصديق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القرار.

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