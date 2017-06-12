تشيلي تسقط “أسود الكاميرون” في كأس القارات

تغلب منتخب تشيلي على نظيره الكاميروني 2-صفر، في موسكو في الجولة الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس القارات 2017 المقامة في روسيا حتى الثاني يوليو.

ثنائية تشيلي حملت توقيع نجم بارين ميونخ أرتورو فيدال (81) وإدواردو فارغاس (2+90).

وتضم المجموعة المنتخبين الألماني بطل العالم والأسترالي اللذين يتواجهان الإثنين في سوتشي.

وتقام الجولة الثانية الأربعاء حيث تلتقي تشيلي مع ألمانيا في قازان، والكاميرون مع أستراليا في سان بطرسبورغ.

ويتأهل الى نصف النهائي صاحبا المركزين الأولين في كل من المجموعتين.

