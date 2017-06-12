 تشيلي تسقط “أسود الكاميرون” في كأس القارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تشيلي تسقط “أسود الكاميرون” في كأس القارات طلائع القوات التركية تصل إلى الدوحة.. وتبدأ تدريباتها مع الجيش القطري الحرس الثوري الإيراني يعلن قصف مناطق في سوريا بالصواريخ انطلاقا من إيران “فيديو” في سابقة هي الأولى..التحالف الدولي يسقط طائرة مقاتلة تابعة لجيش النظام السوري بالفيديو.. مفتي موريتانيا: السعودية “من الإسلام كالرأس من الجسد” وواجبنا الذود عنها “العمل” تعالج أوضاع عاملين “سعودي أوجيه” بنقلهم لمنشآت أخرى العبادي يهاجم عصيان الحشد الشعبي الإرهابي لأوامره ويؤكد تلقيهم الأوامر من إيران أمير الكويت : نأمل رأب الصدع بالبيت الخليجي بالحوار والتواصل حفاظا على دولنا وشعوبنا “التخصصات الصحية” تقر تحويل امتحانات برامج شهادة الاختصاص إلى رقمية لماذا صمت السفير؟! اليمن.. ارتفاع عدد وفيات الكوليرا لـ1054 حالة منذ أبريل شاهد.. ملك الأردن يشارك بإطفاء حريق بالقرب من القصور الملكية

تشيلي تسقط “أسود الكاميرون” في كأس القارات

تشيلي تسقط “أسود الكاميرون” في كأس القارات
المناطق - الرياض

تغلب منتخب تشيلي على نظيره الكاميروني 2-صفر، في موسكو في الجولة الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس القارات 2017 المقامة في روسيا حتى الثاني يوليو.
ثنائية تشيلي حملت توقيع نجم بارين ميونخ أرتورو فيدال (81) وإدواردو فارغاس (2+90).

وتضم المجموعة المنتخبين الألماني بطل العالم والأسترالي اللذين يتواجهان الإثنين في سوتشي.

وتقام الجولة الثانية الأربعاء حيث تلتقي تشيلي مع ألمانيا في قازان، والكاميرون مع أستراليا في سان بطرسبورغ.

ويتأهل الى نصف النهائي صاحبا المركزين الأولين في كل من المجموعتين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>