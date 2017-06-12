 الجواد “مذهاف عذبة” يفوز بسباق الخيل العربية الأصيلة بالمملكة المتحدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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الجواد “مذهاف عذبة” يفوز بسباق الخيل العربية الأصيلة بالمملكة المتحدة

الجواد “مذهاف عذبة” يفوز بسباق الخيل العربية الأصيلة بالمملكة المتحدة
المناطق - واس

حقق الجواد “مذهاف عذبة” العائد لمربط عذبة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز , انتصاره الثاني في سجله السباقي في الشوط المخصص لسباقات الخيل العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر على مضمار ويلفرهامبتون بالمملكة المتحدة.
وجاء تحقيق الجواد للفوز بفارق 6 أطوال عن الجواد “الفارس” العائد للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي حلّ في المركز الثاني، وجاء ثالثاً الجواد “مونت دور” العائد للخيالة السلطانية العمانية .

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