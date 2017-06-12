الجواد “مذهاف عذبة” يفوز بسباق الخيل العربية الأصيلة بالمملكة المتحدة

حقق الجواد “مذهاف عذبة” العائد لمربط عذبة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز , انتصاره الثاني في سجله السباقي في الشوط المخصص لسباقات الخيل العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر على مضمار ويلفرهامبتون بالمملكة المتحدة.

وجاء تحقيق الجواد للفوز بفارق 6 أطوال عن الجواد “الفارس” العائد للشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي حلّ في المركز الثاني، وجاء ثالثاً الجواد “مونت دور” العائد للخيالة السلطانية العمانية .