اخترق حسابها وابتزها بنشر معلوماتها.. الإطاحة بمبتز فتاة حائل

تمكن فرع رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حائل، بالتعاون مع شرطة المنطقة، من القبض على شاب ابتز فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الهيئة أنه “بعد اختراقه لحسابها في إحدى وسائل التواصل.. وبتنسيق بين هيئة الأمر بالمعروف وشرطة حائل، تم القبض على شاب ابتز فتاة وهددها بنشر صورها ومعلوماتها”.