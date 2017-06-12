 اخترق حسابها وابتزها بنشر معلوماتها.. الإطاحة بمبتز فتاة حائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

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اخترق حسابها وابتزها بنشر معلوماتها.. الإطاحة بمبتز فتاة حائل

اخترق حسابها وابتزها بنشر معلوماتها.. الإطاحة بمبتز فتاة حائل
المناطق - حائل

تمكن فرع رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حائل، بالتعاون مع شرطة المنطقة، من القبض على شاب ابتز فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الهيئة أنه “بعد اختراقه لحسابها في إحدى وسائل التواصل.. وبتنسيق بين هيئة الأمر بالمعروف وشرطة حائل، تم القبض على شاب ابتز فتاة وهددها بنشر صورها ومعلوماتها”.

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