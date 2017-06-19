 ابتكار إطارات ثورية تدوم بعمر السيارة وقابلة للتحلل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

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ابتكار إطارات ثورية تدوم بعمر السيارة وقابلة للتحلل

ابتكار إطارات ثورية تدوم بعمر السيارة وقابلة للتحلل
المناطق - الرياض

لا تعتبر فكرة إطارات عجلات السيارة الخالية من الهواء فكرة جديدة، إلا أن شركة ميشلين تقدمت بتصميم ثوري لها.

يمثل الإطار الذي تقدمت به شركة ميشلين نموذجا من المستقبل، حيث من الممكن أن يستخدم بعد عدة عقود. ويخلو هذا الإطار من الهواء. فيما اعتمد مهندسو الشركة عند تصميم بنيته على المرجان.

صنع الإطار من مواد تتحلل تلقائيا، الأمر الذي يحل مسألة التخلص من الإطارات بعد انتهاء مدة خدمتها. كما ابتكر المهندسون طريقة لإطالة هذه المدة لتعادل عمر السيارة نفسها.

تعتبر أثلام الإطار أكثر أجزائه عرضة للتآكل. واقترحت ميشلين استخدام طابعة ثلاثية الأبعاد لإعادة فرزها، وسيكون بإمكان السائق القيام بهذا العمل، علما بأن الإطار نفسه سيعطيه إشارة عنند الحاجة إلى ذلك. يقترح صانعو الإطار الاختباري تزويده بمرسلات خاصة موصلة بإلكترونيات السيارة، على نفس مبدأ مراقبة ضغط الهواء في إطار العجلات الآن.

كما يظن خبراء الشركة أن مستوى الضوضاء سينخفض مستقبلا بفضل استخدام أحدث المواد، ما سيزيد من مستوى الراحة في المقصورة.

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