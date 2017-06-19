 اللجنة الأولمبية تطلق روزنامة إلكترونية للمنافسات الرياضية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

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اللجنة الأولمبية تطلق روزنامة إلكترونية للمنافسات الرياضية

اللجنة الأولمبية تطلق روزنامة إلكترونية للمنافسات الرياضية
المناطق - واس

أطلقت اللجنة الأولمبية العربية السعودية للمرة الأولى روزنامة إلكترونية لمسابقات وأنشطة الرياضات المختلفة للنصف الثاني من العام الحالي2017م.
وجاءت الروزنامة بمحتوى رقمي وبصري مريح ، بحيث تكون المعلومات شاملة وتكون عملية الوصول إليها متاحة بسهولة تامة , حيث اشتملت “الروزنامة” على معلومات كاملة حول جميع برامج الاتحادات الرياضية زماناً ومكاناً ، كما أنها مزودة بروابط تفصيلية وخرائط واضحة , وتضمنت خيارات كثيرة تسهّل الوصول للمعلومة حسب اهتمام كل شخص ، حيث يستطيع المستخدم معرفة أماكن الأنشطة أو تواريخ جميع الأنشطة والمناسبات التي ستقام في هذا المكان ، والعكس كذلك باختيار التاريخ لمعرفة أماكن المنافسات والأنشطة التي ستقام في هذا التاريخ ، أو اختيار اتحاد معين ومعرفة أماكن وتواريخ جميع أنشطة هذا الاتحاد , من خلال الرابط http://crm-o.com/a/ .

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