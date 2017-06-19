اللجنة الأولمبية تطلق روزنامة إلكترونية للمنافسات الرياضية

أطلقت اللجنة الأولمبية العربية السعودية للمرة الأولى روزنامة إلكترونية لمسابقات وأنشطة الرياضات المختلفة للنصف الثاني من العام الحالي2017م.

وجاءت الروزنامة بمحتوى رقمي وبصري مريح ، بحيث تكون المعلومات شاملة وتكون عملية الوصول إليها متاحة بسهولة تامة , حيث اشتملت “الروزنامة” على معلومات كاملة حول جميع برامج الاتحادات الرياضية زماناً ومكاناً ، كما أنها مزودة بروابط تفصيلية وخرائط واضحة , وتضمنت خيارات كثيرة تسهّل الوصول للمعلومة حسب اهتمام كل شخص ، حيث يستطيع المستخدم معرفة أماكن الأنشطة أو تواريخ جميع الأنشطة والمناسبات التي ستقام في هذا المكان ، والعكس كذلك باختيار التاريخ لمعرفة أماكن المنافسات والأنشطة التي ستقام في هذا التاريخ ، أو اختيار اتحاد معين ومعرفة أماكن وتواريخ جميع أنشطة هذا الاتحاد , من خلال الرابط http://crm-o.com/a/ .