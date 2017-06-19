وزير الخارجية البحريني: أهل قطر “منا وفينا”.. والمشكلة الحقيقية هي سياسة الدوحة

أكد وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الأحد، أن الشعب القطري يُعد شقيق الشعوب في دول الخليج، معتبراً أن “المشكلة الحقيقية” تتمثل في السياسات التي تنتهجها الدوحة.

وقال الشيخ آل خليفة في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “أهل قطر منا وفينا، و مخطئ من يشك في ذلك. وعلى قيادة قطر أن تعيد بناء سياساتها على هذا الأساس، وأن تنتبه لمن يضمر لنا جميعا الشر.”

وأضاف في تغريدة أخرى: “المشكلة ليست في الكلام الطيب للأخ نحو أخيه.

ولكن المشكلة الحقيقية في السياسة القطرية التي تعمل في الخفاء وتتلون يوماً بعد يوم.”

وتأتي هذه التصريحات، بعدما قام التلفزيون القطري الرسمي، مساء السبت، بإعادة نشر مقابلة للوزير البحريني تعود لعام 2011، قال فيها إن قطر كان لها دور “إيجابي” فيما يتعلق بمواجهة المنامة احتجاجات معارضة آنذاك.

ويُشار إلى أن التلفزيون البحريني قد بث مساء الجمعة، مكالمات هاتفية تعود لعام 2011 جرت بين مستشار أمير قطر، حمد بن خليفة العطية، وحسن علي محمد جمعة، أحد قادة جمعية “الوفاق” البحرينية، إحدى أكبر الأحزاب السياسية المعارضة في البحرين.

ونشرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية نص المكالمات، ذاكرة في تقريرها أن ذلك يأتي “في إطار الكشف عن التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والتي كان يقصد منها قلب نظام الحكم.”

واستنكرت قطر بث البحرين لتلك المكالمات، إذ قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن بث تلك المكالمات “تعمد إظهارها على أنها دعم قطري لجمعية الوفاق وتدخل مباشر في الشؤون الداخلية البحرينية،” ووصفت الخارجية ذلك بأنه “محاولة ساذجة ومكشوفة لمغالطة وقلب الحقائق وإخراجها عن سياقها الصحيح.”