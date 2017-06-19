تعرف على قصة صورة “الإفطار العماني” الأنيق

وعبر مغردون في تويتر عن بالغ إعجابهم بالصورة “الأنيقة”، التي يبدو فيها عمانيون وكأنهم زهرة في بستان، أو فسيفساء ملونة من العصور الزاهية.

وبالبحث عن الصورة يتضح أنها التقطت في شهر رمضان، ونشرها مصورها في حسابه على تويتر في 16 يونيو الجاري.

ويظهر التعليق المكتوب على تدوينة المصور العماني “يوسف الشعيلي” أنه من التقط الصورة، وأن الصورة، كانت بمناسبة إفطار عائلي، حيث كتب الشعيلي في حسابه على تويتر تحت الصورة “الإفطار الجماعي لشباب العائلة – بس من فوق”.

وبالدخول إلى حسب الشعيلي، نجد أن الصورة لاقت آلاف علامات الإعجاب، كما لقيت نشرا واسعا بواسطة إعادة التغريد، وأعادت حسابات شهيرة بثها ولقيت انتشار واسعا.