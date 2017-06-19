 تعرف على قصة صورة “الإفطار العماني” الأنيق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

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تعرف على قصة صورة “الإفطار العماني” الأنيق

تعرف على قصة صورة “الإفطار العماني” الأنيق
المناطق - الرياض

لاقت صورة تظهر عمانيين يجلسون حول موائد الإفطار الرمضانية إعجابا منقطع النظير في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن تم تداولها بشكل واسع في عدد من الوسائط، ومنها موقع تويتر.

وعبر مغردون في تويتر عن بالغ إعجابهم بالصورة “الأنيقة”، التي يبدو فيها عمانيون وكأنهم زهرة في بستان، أو فسيفساء ملونة من العصور الزاهية.

وبالبحث عن الصورة يتضح أنها التقطت في شهر رمضان، ونشرها مصورها في حسابه على تويتر في 16 يونيو الجاري.

ويظهر التعليق المكتوب على تدوينة المصور العماني “يوسف الشعيلي” أنه من التقط الصورة، وأن الصورة، كانت بمناسبة إفطار عائلي، حيث كتب الشعيلي في حسابه على تويتر تحت الصورة “الإفطار الجماعي لشباب العائلة – بس من فوق”.

وبالدخول إلى حسب الشعيلي، نجد أن الصورة لاقت آلاف علامات الإعجاب، كما لقيت نشرا واسعا بواسطة إعادة التغريد، وأعادت حسابات شهيرة بثها ولقيت انتشار واسعا.

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