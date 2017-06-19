بحضور ذوي الشهداء.. أطول سفرة إفطار على أرواح شهداء الواجب بالطائف

بحضور ذوي شهداء الواجب وعدد من رؤساء الجهات الحكومية نفذ فريق الطائف التطوعي بالتعاون مع أهالي حي اليمانية بالطائف أطول سفرة افطار صائم عن شهداء الواجب إعتزازاً بتضحياتهم لخدمة الدين والوطن وذلك بجوار جامع بن سرور بحي اليمانية. التي تراوح طولها تقريباً 800 متر وبحضور تجاوز 4000 شخص

‏‎وقال رئيس الفريق أ.مالك العتيبي إن مشروع إفطار الصائم يمثل الدور الانساني الذي يجسد المعاني النبيلة والقيم الحميدة لمعاني التكافل الاجتماعي والعطاء والتراحم في المجتمع السعودي.ووجه بكلمة خاصة عن سبب المبادرة وهم شهداء الواجب شجاعة ، وإيثار ، وأرواحٌ تقدم دفاعاً عن الدين .. والوطن ،بطولات يسطرها التاريخ لشهداء هذا الوطن الغالي ..لهم حق علينا آن نذكرهم بعمل خيري، نسأل الله أن يقبله صدقة عنهم ..وأن يتقبلهم مع النبيين والصديقين والشهداء .

‏‎كما أعرب رئيس الفريق عن شكره لكل من بادر وساهم الذين هذا المشروع، وكل المتطوعين سواء من أعضاء الفريق أو أولئك الذين بادروا إلى الانضمام لفريق العمل وتجهيز المكان بحي اليمانية واستلام الوجبات وتوزيعها على الصائمين.

‏‎من جانبه تحدث المواطن هاشم الثمالي أن مشروع إفطار صائم في الحي يؤكد عمق التزام الجميع بالمبادرات البنّاءه التي تقود نحو الخير لجميع فئات المجتمع، واقتداءً بالنهج الذي تسير عليه المملكة والقيادة والذي يحث على التراحم والتعاون والتكافل ويسعى لمد يد العون للمحتاجين وذوي الدخل المحدود.

‏‎وأشاد الثمالي بالجهود المبذولة لفريق الطائف التطوعي وكما عودونا على مثل هذه الأعمال وكل القائمين والداعمين لمثل هذه المشاريع التي تجسد قيم المحبة والتآخي في شهر رمضان المبارك.

الجدير بالذكر ان الطائف يملك فرق تطوعية سواء كان الشباب أو الشابات سخرت جهدها ووقتها لخدمة المجتمع.