ما بين فترة الإفطار ومنتصف الليل.. حوادث متفرقة بجازان الليلة نتيجتها حالتي وفاة و26 إصابة

واوضح ماحدث الهلال الاحمر بجازان بيشي الصرخي بان فرق الهلال الاحمر باشرت تلك الحوادث كما ساهم المواطنون في نقل بعض الحالات قبل وصول الفرق الى بعض الحوادث وكان حادث طريق بيش – صبيا بالقرب من كبري بيش قد تصدر احصائية الحوادث الاخرى حيث كان عدد المصابين (١٣) مصابا نتيجة اصطدام صالون يقل عائلة مكونة من (٩) اشخاص بينهم اطفال بسيارة اخر على نفس المسار من نوع هيلكس وحادث عائلة اخرى مكونه من (٥) اشخاص على طريق الدرب – بيش نتيجة اصطدامهم بجمل سائب وحادث على طريق جيزان – صبيا بالقرب من السلوى كانت فيه (٣) حالات احدى هذه الحالات متوفية بينما الحادث الاخر على طريق هروب (٤) حالات والحادث الاخر على طريق الريث كانت حالة واحدة وحالتين نقلت عن طريق المواطنين ايضا على طريق هروب احدى هاذي الحالتين متوفيه .

وبين الصرخي ان تلك الحوادث تعود الى خروج المواطنين والمقيمين الى أسواق المنطقة مما أدى الى ازدحام الطرقات وخاصة الطرقات الرئيسة ونهيب بالمواطنين اخذ الحيطة والحذر اثناء القيادة والتركيز اثناء القيادة وذلك حفاظا على ارواحهم وارواح الاخرين من التعرض لأي مكروه لا سمح الله .

شهدت منطقة جازان مساء اليوم الأحد عدة حوادث متفرقة باشرتها الفرق الاسعافية خلال الفترة من بعد الافطار الى الساعه الحادية عشرة وكانت حصيلة تلك الحوادث المؤسفة وفاتين و (٢٦) مصابا تفاوتت إصاباتهم مابين خظيره الى متوسطة وبسيطة نقلت جميع الحالات الى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج