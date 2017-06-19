أمير الباحة يوافق على “رالي صعود المرتفعات ” في بني حسن

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة رئيس مجلس التنمية السياحي بالمنطقة على إقامة رالي صعود المرتفعات الذي يقام ولأول مره في دول الخليج العربي.

وبين محافظ بني حسن بالباحة الأستاذ محمد بن معيض الفايز قائلاً ” بناء على ماتم عرضه لسمو أمير المنطقة بفكرة إقامة الرالي بعد التنسيق والإجتماع مع المدير التنفيذي للإتحاد السعودي لسباق الراليات نايف الحجيلان ومدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة وافق سموه على إقامة الرالي في المحافظة ويجري الآن التنسيق مع هيئة الرياضة لتنفيذ هذا الحدث الرياضي الهام والذي يعتبر الأول على مستوى دول الخليج “

وأشار الفايز ” سيقام الرالي بإذن الله في الفترة من 4 الى 6 من شهر ذي القعدة بمنتزه جدر “

وختم الفايز تصريحه ” أتقدم بالشكر الجزيل لسيدي سمو أمير منطقة الباحة على دعمه اللا محدود وتذليل كل الصعوبات والشكر موصول لوكيل الإمارة الذي لايألو جهدا في دعم جميع ماتحتاجه المحافظة وإلى مديرعام التطوير السياحية بالأمارة “