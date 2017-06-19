 أمير الباحة يوافق على “رالي صعود المرتفعات ” في بني حسن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير الباحة يوافق على “رالي صعود المرتفعات ” في بني حسن ما بين فترة الإفطار ومنتصف الليل.. حوادث متفرقة بجازان الليلة نتيجتها حالتي وفاة و26 إصابة بحضور ذوي الشهداء.. أطول سفرة إفطار على أرواح شهداء الواجب بالطائف تعرف على قصة صورة “الإفطار العماني” الأنيق اشتباكات غير مسبوقة بين الجيش السوري و”قوات سوريا الديمقراطية” بريف الرقة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين تستنكر تطاول الإعلام القطري على علماء الأمة وزير الخارجية البحريني: أهل قطر “منا وفينا”.. والمشكلة الحقيقية هي سياسة الدوحة اللجنة الأولمبية تطلق روزنامة إلكترونية للمنافسات الرياضية ابتكار إطارات ثورية تدوم بعمر السيارة وقابلة للتحلل دراسة جديدة: مادة في معجون الأسنان قد تسبِّب السرطان حزب ماكرون يكتسح الانتخابات التشريعية الثانية بفرنسا ويحصل على الأغلبية المطلقة اخترق حسابها وابتزها بنشر معلوماتها.. الإطاحة بمبتز فتاة حائل

أمير الباحة يوافق على “رالي صعود المرتفعات ” في بني حسن

أمير الباحة يوافق على “رالي صعود المرتفعات ” في بني حسن
المناطق - الباحة
صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة رئيس مجلس التنمية السياحي بالمنطقة على إقامة رالي صعود المرتفعات الذي يقام ولأول مره في دول الخليج العربي.
وبين محافظ بني حسن بالباحة الأستاذ محمد بن معيض الفايز قائلاً ” بناء على ماتم عرضه لسمو أمير المنطقة بفكرة إقامة الرالي بعد التنسيق والإجتماع مع المدير التنفيذي للإتحاد السعودي لسباق الراليات نايف الحجيلان ومدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة وافق سموه على إقامة الرالي في المحافظة ويجري الآن التنسيق مع هيئة الرياضة لتنفيذ هذا الحدث الرياضي الهام والذي يعتبر الأول على مستوى دول الخليج “
وأشار الفايز ” سيقام الرالي بإذن الله في الفترة من 4 الى 6 من شهر ذي القعدة بمنتزه جدر “
وختم الفايز تصريحه ” أتقدم بالشكر الجزيل لسيدي سمو أمير منطقة الباحة على دعمه اللا محدود وتذليل كل الصعوبات والشكر موصول لوكيل الإمارة الذي لايألو جهدا في دعم جميع ماتحتاجه المحافظة وإلى  مديرعام التطوير السياحية بالأمارة “

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>