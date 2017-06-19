مدير جامعة الطائف يصادق على تعيين 53 عضواً جديداً بهيئة التدريس

صادق مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، على تعيين 53 عضواً جديداً بهيئة التدريس في الجامعة، بينهم 31 خريجاً وخريجة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

وهنأ مدير جامعة الطائف أعضاء هيئة التدريس الجدد بمناسبة تعيينهم، مؤكداً حرص الجامعة على استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية من خريجي وخريجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، وكذلك من خريجيها وخريجي بقية الجامعات السعودية.

وأوضح الدكتور زمان أن تعيين هذه الدفعة الجديدة من أعضاء هيئة التدريس يأتي ضمن المرحلة الأولى من برنامج الجامعة لاستقطاب الكفاءات السعودية، خصوصاً من خريجي برنامج خادم الحرمين للابتعاث.

وأكد مدير جامعة الطائف أن الجامعة تعمل على تطوير بيئتها الأكاديمية لتوفير أفضل ظروف العمل لأعضاء هيئة التدريس، ومن ذلك توفير برامج دعم للبحث العلمي، كبرنامج “داعم” الموجه لأعضاء هيئة التدريس المعينين حديثاً، بهدف تشجيعهم على الانخراط في البحث العلمي.

من جانبه، أكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعد الزهراني، أن الجامعة ممثلة في لجنة الإشراف على الوظائف الأكاديمية، حرصت على استقطاب الكفاءات المتميزة للانضمام لعضوية هيئة التدريس فيها.

وأشار الزهراني إلى أن تعيين الأعضاء الجدد في هيئة التدريس بجامعة الطائف جاء بعد إجراءات عدة اتخذتها اللجنة، لضمان اختيار أفضل الكفاءات من بين المتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف الأكاديمية في الجامعة، والذين بلغ عددهم الإجمالي 527 متقدماً ومتقدمة.

وأوضح وكيل جامعة الطائف للدراسات العليا والبحث العلمي، أن لجنة الإشراف على الوظائف الأكاديمية، وضعت معايير للمرشحين للمقابلات الشخصية، شملت استبعاد المتقدمين والمتقدمات الملتحقين بوظائف حكومية وإتاحة الفرصة للخريجين حديثاً وغير الملتحقين بوظائف حكومية، واستبعاد الحاصلين على تقدير مقبول في شهادة البكالوريوس، وكذلك الحاصلين عليها انتساباً، إضافة إلى استبعاد الحاصلين على شهادة الماجستير التنفيذي.

وأضاف: “بناءً على ذلك، استكملت اللجنة فرز ملفات المتقدمين والمتقدمات وتطبيق الالية المتفق عليها، ليصبح عدد المرشحين للمقابلات الشخصية 134 متقدماً ومتقدمة، منهم 98 من الذكور و36 من الإناث.

إلى ذلك، ذكر مستشار مدير جامعة الطائف المتحدث الرسمي للجامعة صالح بن محمد الثبيتي، أنه بناءً على نتائج المقابلات الشخصية فقد تم إحالة 59 ملف لعرضها على المجالس المختصة (مجلس القسم/ مجلس الكلية)، لتحديد واختيار الأكثر كفاءة وملائمة للوظيفة المتقدم عليها.

وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة الطائف أن عدد الحاصلين على درجة الدكتوراه عن طريق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي من بين المتقدمين بلغ 31 مرشحاً ومرشحة.

وبيّن الثبيتي، أنه بعد العرض على المجالس المختصة تم إختيار 53 عضو هيئة تدريس في مختلف الاختصاصات الأكاديمية، وهم:

فهد خلف محمد الوذيناني، نايف عوض سالم الوذناني، نهلاء لطفي عبد الرحمن فيزوا، هناء محمد جميل مجلد، أحمد سعيد أحمد الغامدي، علي صالح محمد العماري، محمد علي رجب الزهراني، سناء محمد محمود الأزوري، عبدالله مسعد جري الحربي، عزيز عبيد مسحل العتيبي، عبدالرحمن محمد محسن قحطاني، وجدي حيسون محسن الحكمي، هاشم مبروك حسن اليامي، أبرار محمد عبدالله العجلان، بدر محمد دخيل الله العوفي، أسماء زكريا جعفر فلفلان، سمر عبدالله عوض الله الأحمدي، عفاف شامان قبلان العتيبي، جهان إبراهيم شار علي عبدالرحيم، مترك تركي درع السبيعي، مها سعيد سعد اليزيدي، عبدالله خلف عواض العنزي، سارة محمد عجلان العجلان، هادي سالم مسفر العجمي، طارق عبدالكريم سعد الورثان، عبيدالله حسين محسن الجهني، ربى أحمد عبدالله العجلان، عبير كامل سعد الفران ، أيمن حسن سعيد بازهير، تقوى عبدالرحيم محمد بشناق، خديجة سمير جميل راضي، انتصار صالح أحمد الحلبي، نوال عبدالسلام إدريس فلاته، ريم ماطر عبدالله العتيبي، عائشة عابد مفلح الهذلي، خالد عبدالقادر صالح الغامدي، عبدالرحمن عبدالله عيسى الرنيني، أسماء محمد عبدالله السلومي، سلطان مرزوق فايز الحربي، خالد مسعود عويض الجعيد، عمار عبدالحميد مصطفى فردوس ، ماجد محمد حسين المالكي، ماجد محمد أحمد مسملي، ياسر محمد ردة الله الحربي، سعيد عبدالهادي مسفر اليامي، عبدالله محمد سعود السلولي، عبدالعزيز منور عايض الرشيدي، محمد تراحيب منير العتيبي، يوسف سعيد حميد الغامدي، ندى علي حسن القادري، هدوى محمد سلام الشراري، مسفر سعود مبارك الهرش، شافي مذكر جعمور السبيعي.