حقل تستعد لإستقبال زوارها بالعيد..وعروض الفلاي بورد تقدم لأول مرة..

أنهت لجنة التنمية السياحية بمحافظة حقل برئاسة محافظ حقل سعد بن نايف السديري إستعداداتها لإستقبال زوار محافظة حقل إعتباراً من ثاني عيد الفطر المبارك.

وأوضح أمين اللجنة عمر ابو العز أنه تمت إضافة عدد من الفعاليات والعروض التي ستقدم لأول مرة منها العرض البحري للفلاي بورد وعروض للتزلج بالإضافة الى عروض الفرق الشعبية وفرقة التلي ماتش ، مضيفاً بأنه يمكن للمتنزهين اللعب في الدبابات البحرية والتنزه في القوارب المتوفرة واستخدام لعبة البنانا البحرية وغيرها من الألعاب البحرية ، وأكد وجود شخصيات كرتونية ومسرحية تستهدف الطفل والأسرة ، كما قامت اللجنة بتلبية طلبات محبي المناطق البرية حيث تم تنظيم سباقات للهجن والخيل في منطقة علقان المعروفة بأجوائها الجميلة صيفاً ، مشيراً أن الفعاليات ستقام في منتزة الأمير فهد بن سلطان وحديقة النخيل إضافة لشاطيء جزيرة الوصل.