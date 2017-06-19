فريق ” ودق ” التطوعي ينظم مبادرة ” كسوة العيد” للأسر المتعففة

انسجاماً مع روح المحبة والتكافل التي يحث عليها الدين الإسلامي الحنيف، وفي أجواء رمضانية مبهجة، نظم فريق ودق التطوعي مبادرته الثانية التي حملت عنوان (كسوة العيد)، والتي تخدم الأسر المتعففة، وذلك عن طريق جمع التبرعات، من ملابس، واكسسوارات، وأحذية مستخدمة نظيفة وإعادة تغليفها وتوزيعها.

خدمت ‬هذه المبادرة ٨ أُسر في المنطقة الشرقية، كما إن هُناك مبادرة قادمة يسعى الفريق لتحقيقها، وهي مُبادرة “أسعدهم”، وتخدم فئة “عمال النظافة”.

فريق ودق التطوعي هو رحلة تحدي لتحقيق وجهتهم والوصول لمبتغاهم، عن طريق تحديد هدف بسيط كل فترة، فتجمعت في نفوس هذا الفريق حُب الخير للغير اتباعاً لقوله ‫ﷺ “حُب لأخيك ماتحبه لنفسك”، ويسعى الفريق لغرس روح العمل التطوعي والجماعي لخدمة المجتمع.

‫كما أن الفريق تأسس عام ١٤٣٧ هـ، وهو مكون من ٧ فتيات احببنّ فعل الخير دائماً بأنفسهن فكانت أول مبادرة لهن مُبادرة “فينا الخير” لإفطار صائم في رمضان ‬

‫عام ١٤٣٧هـ، حيث تم فيه توزيع أكثر من ١٥٠ وجبة.