 مصدر مسؤول : القوات البحرية تصدّت لثلاثة زوارق دخلت المياه الإقليمية السعودية من أجل هدف تخريبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

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مصدر مسؤول : القوات البحرية تصدّت لثلاثة زوارق دخلت المياه الإقليمية السعودية من أجل هدف تخريبي

مصدر مسؤول : القوات البحرية تصدّت لثلاثة زوارق دخلت المياه الإقليمية السعودية من أجل هدف تخريبي
المناطق- واس

صرح مصدر مسؤول بأنه في تمام الساعة الثامنة وثمان وعشرين دقيقة من مساء يوم الجمعة 21 رمضان 1438هـ الموافق 16 يونيو 2017م دخلت المياه الإقليمية السعودية ثلاثة زوارق تحمل علماً باللونين الأبيض والأحمر ، واتجهت الزوارق مسرعة نحو منصات الحقل البترولي السعودي “المرجان” . وعلى الفور تصدّت لها القوات البحرية وأطلقت تجاهها طلقات تحذيرية لم تستجب لها الزوارق المعتدية، وقد تم القبض على أحد الزوارق . واتضح أنه محمل بالأسلحة من أجل هدف تخريبي، فيما فر الزورقان الآخران .
وأكد المصدر حرص المملكة على محاربة الإرهاب والتصدي للأعمال التخريبية والسعي الدائم في حفظ الأمن الوطني من أي اعتداء.

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