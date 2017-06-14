 «التجارة» تضبط 74 ألف قطعة كهربائية مخالفة وتغلق معمل عطور غير مرخص | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

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«التجارة» تضبط 74 ألف قطعة كهربائية مخالفة وتغلق معمل عطور غير مرخص

«التجارة» تضبط 74 ألف قطعة كهربائية مخالفة وتغلق معمل عطور غير مرخص
المناطق_الرياض

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التجارة والاستثمار، ضبط 74 ألف قطعة كهربائية مخالفة للمواصفات، وإغلاق معمل غير مرخص لبيع العطور.

جاء ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة للوزارة في العشر الأواخر من شهر رمضان في جدة، وفي التفاصيل تم ضبط وحجز 74 ألف قطعة كهربائية تحمل علامات تجارية مقلدة وغير مطابقة للمواصفات.

وكشفت “التجارة” عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم استدعاء أصحاب المنشآت التجارية لإكمال الاجراءات النظامية وإحالتهم للنيابة العامة.

من جهة ثانية، أغلقت وزارة التجارة والاستثمار في الأحساء، بالتعاون مع بلدية المبرّز، معمل عطور غير مرخص، تتم التعبئة فيه بشكل عشوائي، إذ تم حجز 3000 علبة عطر مجهولة المصدر وجاهزة للبيع.

كما تم حجز 3 آلات كبس لعلب العطور و1700 ملصق وعلب فارغة جاهزة للتعبئة، وتم استدعاء صاحب المعمل لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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