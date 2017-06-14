تعرف على أغرب أعذار غياب الموظفين عن العمل

رصدت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، بعضا من أغرب الأعذار التي يقدمها الموظفون للتغيب عن العمل.

وقالت الصحيفة أن شخصا أرسل إلي #شبكة «Reddit» العالميَّة سؤالاً، يطلب فيه من أصحاب #الشركات والمؤسسات التجاريَّة الجواب عنه، إذ طلب منهم ذكر الأعذار والأسباب الغريبة التي قدَّمها الموظفون للتغيُّب أو الخروج من #العمل، فانهال عليه سيلٌ من الأعذار المضحكة التي يستدعي بعضها الشكوك حول عقليَّة هؤلاء الموظفين، صحيفة «الديلي ميل» البريطانيَّة رصدت بعضاً من تلك الأعذار.

ولادة الماعز

أغرب الأعذار أنَّ أحد الموظفين أرسل رسالة اعتذار لمديره عن الحضور للدوام الرسمي، وذلك لأنَّ الماعز الخاصة به كانت تمر بحالة مخاض ولم يستطع مفارقتها، وأرسل صورة تثبت ذلك، يُشبهه في ذلك رجلٌ آخر، قرَّر البقاء في منزله وتغيَّب عن العمل لأنَّ أسماكه تلد وكان لا بد أن يبقى إلى جانبها لتصبح ذريتها قيِّمة جداً.

اتساخ الزي الرسمي

ويبدو أنَّ تقديم دليل مرئي كان سائداً، حيث أرسل أحدهم صورةً بالهاتف المحمول لمديره عند تعرُّضه لنزيف الأنف، كما قام بتصوير الزي الرسمي بعد أن اتسخ ببقع الدم، كما أرسل فردٌ آخر لقطة طريفة لحصى الكلى خاصته.

مشكلة السبانخ

أكثر الأسباب تميزاً وطرافة هو أنَّ أحدهم أخبر إدارته بأنَّ والدته التقطت لهم شيئاً من الحديقة ظناً منها أنّه نبات «السبانخ»، وقامت بطهيه وقد تناول منه، فانتهى به المطاف إلى المرحاض بقيّـَة اليوم بدلاً من المكتب، وكشف مستخدم آخر أنَّ قطته علقت داخل طاولة مكتبه فاستغرق منه إنقاذها يوماً كامل، وادَّعى رجلٌ آخر أنَّه تعرَّض لصدمه داخليَّة بعد أن سقط أحد المخمورين قبالة سُلّم منزله ما جعله طريح الفراش.

جنازة الجدة الثالثة!

وقد يبدو أنَّ حضور جنازة الجدَّة الثالثة أمرٌ مهم يستدعي الغياب عن العمل، كما أنَّ طير الوقواق الزائر إلى بيت أحدهم، وقف حائلاً من وصول الموظف إلى عمله.

تجدر الإشارة إلى أنَّ أرباب العمل قد تبينوا من صحة تلك الأعذار، فالغريب جداً أنَّها صحيحة بالكامل!