 العبادي يتوجه إلى المملكة في جولة إقليمية تشمل إيران والكويت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

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العبادي يتوجه إلى المملكة في جولة إقليمية تشمل إيران والكويت

المناطق_الرياض

غادر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، اليوم الإثنين، العاصمة العراقية بغداد، متوجهًا إلى السعودية، في جولة إقليمية تشمل إيران والكويت.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان بثه التلفزيون العراقي الرسمي، إن جولة العبادي على رأس وفد وزاري “تأتي تلبية لدعوات رسمية وجهت له في أوقات سابقة”.

وتأتي جولة العبادي في وقت تستمر فيه الأزمة الخليجية منذ 5 يونيو/حزيران الجاري.

ولم يوضح البيان مزيدًا من التفاصيل حول مدة الجولة وطبيعة الملفات التي ستناقشها.

والأسبوع الماضي، أكد العبادي أن حكومته تعارض الحصار الذي تفرضه دول خليجية على قطر، مشددًا على أن بلاده تدعم الحوار بين دول الخليج لاحتواء الأزمة.

يذكر أن العبادي، اجتمع مع الملك سلمان بن عبد العزيز في مارس على هامش القمة العربية التي انعقدت في الأردن، كما قام وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بزيارة نادرة للعراق في فبراير/شباط الماضي.

ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات.

وشدّدت الدوحة أنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.

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