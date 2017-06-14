مراهقات يصنعن خيمة للمشردين تعمل بالطاقة الشمسية

تمكنت 12 فتاة في سن المراهقة، من استخدام منحة قدرها 10،000 دولار من برنامج Lemelson-MIT، في مساعدة المشردين في ضاحية لوس أنجلوس #الأمريكية، كجزء من برنامج يسمى DIYGirlss، يعلم الفتيات العديد من المهارات الهندسية والتكنولوجية، إذ قامت الفتيات بتطوير خيمة تعمل #بالطاقة الشمسية للمشردين.

الشكل النهائي للنموذج سيجعل المشردين يعيشون بشكل أكثر راحة قليلا، فتشمل الخيمة منافذ مزدوجة، بالإضافة إلى أضواء تعمل بالزر، وعندما لا تكون قيد الاستخدام، يمكن طي الخيمة والتحرك بها من مكان لآخر.

وعملت الفتيات على هذا المشروع لمدة عام كامل، والآن بدأن في أفكار أخرى يمكن أن تساعد في تحسين مجالات مثل التلوث أو نوعية المياه.

وأوضح فريق الفتيات إنهن فكرن في الخيمة بعد أن لاحظن أن السكان المشردين يتزايدون بشكل كبير، وكثير من الفتيات القادمات من أسر منخفضة الدخل قررن بناء هذه الخيمة التي تعمل بالطاقة الشمسية.