 أمانة حائل تكمل استعدادها لعيد الفطر المبارك ومهرجان صيف حائل ١٤٣٨هـ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

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أمانة حائل تكمل استعدادها لعيد الفطر المبارك ومهرجان صيف حائل ١٤٣٨هـ

أمانة حائل تكمل استعدادها لعيد الفطر المبارك ومهرجان صيف حائل ١٤٣٨هـ
المناطق_حائل

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل وبحضور عدداً من أصحاب الفضيلة و المعالي والسعادة مدراء الإدارات الحكومية وأعيان وأهالي المنطقة الكرام تستهل منطقة حائل احتفالاتها اول ايام عيد الفطر المبارك الساعة التاسعة مساء لمنتزه المغواة للاحتفالات.

     و بمتابعة ميدانية من أمين منطقة حائل المهندس ابراهيم بن سعيد ابو رأس تستكمل أمانة منطقة حائل كافة الاستعدادات لتنفيذ فعاليات عيد الفطر المبارك وبرامج صيف عام ١٤٣٨هـ والذي يقام تحت شعار (عاد عيدنا ..وحيا الله أميرنا ) و قد جندت أمانة منطقة حائل كامل طاقات اللجان المشاركة لتجهيز مقر حفل المعايدة وإخراج فقراته وبرامجه بمستوى متميز .

 

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