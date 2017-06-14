 حسن الخاتمة لمعتمر يلفظ أنفاسه أثناء تأديته للعمرة داخل صحن الطواف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

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حسن الخاتمة لمعتمر يلفظ أنفاسه أثناء تأديته للعمرة داخل صحن الطواف

حسن الخاتمة لمعتمر يلفظ أنفاسه أثناء تأديته للعمرة داخل صحن الطواف
المناطق_مكة

أكد مدير عام التطوع بمنطقة مكة المكرمة والمشرف على الفرق التطوعية بالحرم المكي الشريف صقر السلمي بأن فرق التطوع باشرت حالة توقف للدورة الدموية لمعتمر في العقد الرابع من عمره أثناء تأديته مناسك العمرة داخل صحن الطواف، حيث تم إنعاش القلب الرئوي له دون جدوى فتم نقل الحالة إلى مركز صحي باب السلام.

وأضاف السلمي بأن عدد الوفيات التي تم مباشرتها بلغت شخصين، مشيراً بأن فرق التطوع باشرت منذ بداية شهر رمضان المبارك 5641 حالة، تم نقل منها 281 حالة، فيما لم تسجل أي حالة وبائية.

وأكد السلمي بأنه تم إعداد خطوة كاملة لليلة 27 سيتم تطبيقها بإذن الله مع زيادة في عدد المراكز.

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