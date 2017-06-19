 الفلكي الزعاق: يوم الأحد أول أيام عيد الفطر فلكياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

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الفلكي الزعاق: يوم الأحد أول أيام عيد الفطر فلكياً

الفلكي الزعاق: يوم الأحد أول أيام عيد الفطر فلكياً
المناطق- بريدة
أوضح الباحث الفلكي د.خالد بن صالح بن الزعاق رئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية ، أن نور القمر يختفي باقترابه من شعاع الشمس في كل شهر قمري عندما يتدنى البعد الزاوي بين الشمس والقمر إلى سبع درجات فأقل حتى يحدث الاقتران فيكون المحاق في أقصى حالاته وحينئذ يولد القمر الجديد.
ومنذ لحظة ولادة قمر شهر رمضان الجاري والقمر يسير خلف الشمس متجهاً من الغرب لجهة الشرق بشكل يومي ، وبما أن سرعة القمر تفوق سرعة الشمس بكثير ظاهرياً فإن القمر يحاول بكل جدية أن يطلب الشمس طوال شهر رمضان وسيدركها في فجر يوم السبت 29/9/1438هـ في تمام الساعة الخامسة وواحد وثلاثين دقيقة , فالقمر والشمس في هذه اللحظة على خط طول سماوي واحد ومقترنان ببعض وحينئذ يولد هلال شهر شوال فلكياً ثم يبدأ القمر بالابتعاد عن الشمس محاولاً الخروج من حيز شعاعها
وفي مساء ذلك اليوم يمكث هلاله واحد وعشرين دقيقة تقريباً على الشرقية والوسطى وثلاث وعشرين دقيقة على الغربية تقريباً ، وكلما اتجهنا ناحية الجنوب الغربي يزداد مكثاً وعمراً
ويقع جنوب مغيب الشمس ونسبة الإضاءة على وجهه 0.57  % ، وشكل الهلال منحرف , قرناه بين السماوي والجنوبي ويبعد عن الأرض 359314.9 كلم  ، ويكتمل القمر بدراً  صباح يوم الأحد  1438/10/15 الساعة   7:7 صباحاً ( والله أعلم)
وعلى حسب المعايير الفلكية المتبعة يكون الأحد أول أيام العيد السعيد لهذه السنة.

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