 جمعية البر الخيرية بالعارضة توزع مبلغ 100 مائة الف ريال زكاة على ابناء الشهداء .. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

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جمعية البر الخيرية بالعارضة توزع مبلغ 100 مائة الف ريال زكاة على ابناء الشهداء ..

جمعية البر الخيرية بالعارضة توزع مبلغ 100 مائة الف ريال زكاة على ابناء الشهداء ..
المناطق- جازان
 قامت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة بجازان بتوزيع مبلغ 100 مائة الف ريال زكاة على ابناء الشهداء المسجلين في الجمعية والذين ضحى آبائهم بأرواحهم بالذود عن حدود الوطن .

واوضح مدير الجمعية الاستاذ طالع الجابري أنه تم توزيع المبلغ المقدم من فاعل الخير على ( 24 ) أسرة وفق عدد أفرادها.

ووجه ” الجابري ” خالص شكر مجلس إدارة الجمعية الى فاعل الخير على دعمه وتبرعه للجمعية.

 سائلا الله أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جناته وان يعقب لهم في ذرياتهم خيرا .

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