 تعليم الرياض يقيم مأدبة إفطار لأبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

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تعليم الرياض يقيم مأدبة إفطار لأبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين

تعليم الرياض يقيم مأدبة إفطار لأبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين
المناطق- الرياض
أقامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بمكتب وفاء مأدبة إفطار لأبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين وذلك في فندق نارسيس والذي تكفل بالمأدبة تكريما لأبناء الشهداء .
حضر المناسبة المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع ومساعده للشؤون التعليمية الأستاذ محمود القويحص ومدير مكتب وفاء الأستاذ مهيدب المهيدب ومدير الإعلام التربوي علي الغامدي .
وشهدت المناسبة تقديم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله المانع هدايا عينية للطلاب أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين مؤكدا سعي الإدارة لتوفير كافة الإمكانات من خلال مكتب “وفاء” لتقديم الرعاية لأبناء المتوفين من أبناء شهداء الواجب وأبناء المعلمين المتوفين، مشيرا أن ذلك يأتي كواجب تجاه أبناء هذه الفئة التي قدمت للوطن أرواحهم .
وأضاف المانع أن وزارة التعليم  حرصت على إيلاء الطلاب والطالبات رعاية مثلى تساعدهم في بناء شخصيتهم وحل مشكلاتهم، ومجابهة صعوبات الحياة ومد جسور التعاون والتكامل مع الأسر والأبناء المحتاجين لخدمات نوعية.
وقدم المانع الشكر لفندق نارسيس لرعايته لمأدبة الإفطار ولشركة الصرح للسياحة والسفر للهدايا المقدمة للطلاب والتي تأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية والشراكة بينهما وبين تعليم الرياض مقدما شكره لمدير مكتب وفاء الاستاذ مهيدب المهيدب لجهوده في تحقيق أهداف مكتب وفاء لرعاية أبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين .

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