 اختتام فعاليات البرامج الرمضانية بادارة سجن حائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 24 رمضان 1438 هجريا, الموافق 19 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اختتام فعاليات البرامج الرمضانية بادارة سجن حائل تعليم الرياض يقيم مأدبة إفطار لأبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين جمعية البر الخيرية بالعارضة توزع مبلغ 100 مائة الف ريال زكاة على ابناء الشهداء .. الفلكي الزعاق: يوم الأحد أول أيام عيد الفطر فلكياً “الشنقيطي” قدساوياً لخمس مواسم وتجديد عقد “خبراني” لأربع مواسم وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور يعرض خطط برامج الصيف غدا الثلاثاء مطار الملك عبدالعزيز ينفذ فرضية سقوط طائرة السديس يوجه بطباعة محاضرة “الفتن حقيقتها وسبل الوقاية منها” “التعليم” تسير مليون رحلة ونقل أكثر من 14ألف طالباً وطالبة وزيرة الداخلية البريطانية : حادث دهس المصلين بلندن عمل إرهابي الشؤون الصحية بالطائف تقدم خدماتها في سوق عكاظ صحيفة الغارديان “داهس” المصلين صرخ: “سأقتل كل المسلمين”

اختتام فعاليات البرامج الرمضانية بادارة سجن حائل

اختتام فعاليات البرامج الرمضانية بادارة سجن حائل
المناطق- حائل
بحضور مدير سجون منطقة حائل العميد / محمود بن صالح الغفيلي ورئيس إدارة نادي الطائي اللواء متقاعد / صالح العديلي والمدير التنفيذي للجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم تراحم الأستاذ / عثمان السيف أختتمت فعاليات البرامج والأنشطة الرمضانية بادارة سجن حائل حيث بداء الحفل بتلاوة من القرأن الكريم تلاه أحد نزلاء السجن ثم القاء مدير إدارة سجن حائل المقدم / فايز بن مالح الشمري كلمة ترحيبية بالضيوف الكرام وأستعرض خلالها البرامج والانشطة المقدمه للنزلاء مما تساعدهم على إعادة تأهيلهم ليكونوا افرادا منتجين وفاعلين بمجتمعهم بعد أنتهاء فترة محكومياتهم وخروجهم من السجن ، ثم القاء أحد نزلاء السجن كلمة النزلاء شكر خلالها إدارة سجون المنطقة على ماتقدمه لهم من برامج وانشطة متنوعة ، وبعد ذلك قدمت فرقة سلمئ بعض المسابقات المصاحبة للحفل وفي الختام قدمت الدروع والجوائز للفائزين من النزلاء في حفظ القرأن الكريم والانشطة الرياضية والمسابقات الثقافية المختلفة .
الجدير بالذكر أن الراعي الرسمي للانشطة والبرامج هي مؤسسة الراجحي الخيرية كما قدمت جوائز الحافظين للقرأن الكريم من قبل إدارة التعليم بالمنطقة متمثلة بشعبة التوجيه والارشاد كما قدمت جوائز الأنشطة الرياضية من قبل نادي الطائي .
كما أن هذه البرامج والأنشطة تأتي جزء مما يقدمه قسم التوجيه الفكري والمعنوي بسجون المنطقة على مدار العام

حضر الحفل عددا من مدراء الجهات الخارجية ومن ضباط وافراد وموظفين سجون المنطقة .

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>