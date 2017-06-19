اختتام فعاليات البرامج الرمضانية بادارة سجن حائل

بحضور مدير سجون منطقة حائل العميد / محمود بن صالح الغفيلي ورئيس إدارة نادي الطائي اللواء متقاعد / صالح العديلي والمدير التنفيذي للجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم تراحم الأستاذ / عثمان السيف أختتمت فعاليات البرامج والأنشطة الرمضانية بادارة سجن حائل حيث بداء الحفل بتلاوة من القرأن الكريم تلاه أحد نزلاء السجن ثم القاء مدير إدارة سجن حائل المقدم / فايز بن مالح الشمري كلمة ترحيبية بالضيوف الكرام وأستعرض خلالها البرامج والانشطة المقدمه للنزلاء مما تساعدهم على إعادة تأهيلهم ليكونوا افرادا منتجين وفاعلين بمجتمعهم بعد أنتهاء فترة محكومياتهم وخروجهم من السجن ، ثم القاء أحد نزلاء السجن كلمة النزلاء شكر خلالها إدارة سجون المنطقة على ماتقدمه لهم من برامج وانشطة متنوعة ، وبعد ذلك قدمت فرقة سلمئ بعض المسابقات المصاحبة للحفل وفي الختام قدمت الدروع والجوائز للفائزين من النزلاء في حفظ القرأن الكريم والانشطة الرياضية والمسابقات الثقافية المختلفة .

الجدير بالذكر أن الراعي الرسمي للانشطة والبرامج هي مؤسسة الراجحي الخيرية كما قدمت جوائز الحافظين للقرأن الكريم من قبل إدارة التعليم بالمنطقة متمثلة بشعبة التوجيه والارشاد كما قدمت جوائز الأنشطة الرياضية من قبل نادي الطائي .

كما أن هذه البرامج والأنشطة تأتي جزء مما يقدمه قسم التوجيه الفكري والمعنوي بسجون المنطقة على مدار العام

حضر الحفل عددا من مدراء الجهات الخارجية ومن ضباط وافراد وموظفين سجون المنطقة .